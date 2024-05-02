غلق كلي لشارع يوسف عباس في مدينة نصر.. إليك التحويلات المرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بخط الصرف الصحي بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادي.

ويستلزم الغلق الكلي لشارع 79 بالوصلة من تقاطعه مع شارع 10 وحتى تقاطعه مع شارع 9 مع تحويل حركة المرور يسارًا شارع 10 فيمينًا شارع وهيب دوس تجاه ميدان المحطة وصولًا إلى شارع 9 مرة أخرى، اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحاً يوم الجمعة الموافق3-5-2024 ولمدة 8 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.