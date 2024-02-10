غلق كلي لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطي «كوبري بتروجيت» شهرا

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب كمر خرساني من الحجم الكبير الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي، أسفل طريق الدائري الأوسطي «كوبري بتروجيت» الأمر الذي يستلزم غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع لمدة شهر بدءا من اليوم وحتي صباح يوم السبت الموافق 9 من شهر مارس المقبل 2024 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .

التحويلات المرورية خلال أعمال الغلق

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

أولا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير اتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث ( مسار التحويلة الأولي ) وصولا إلى المحور المركزي الموازي حتي فتحة الدوران الأولي ثم الدوران والعودة مرة أخري للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتي تجاوز منطقة الأعمال .

ثانيآ: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي اتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث( مسار التحويلة الثانية ) وصولآ إلي فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال