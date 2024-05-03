قبل انطلاق الامتحانات.. تعليمات مهمة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

وجهت الإدارات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر عقدها 8 مايو الجاري وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظين.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت الإدارات التعليمية، ضرورة التنبيه على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالالتزام بهذه التعليمات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وهي كالتالي:-

- الامتحان إلكتروني يُعقد على التابلت المدرسي، وهناك جزء ورقي يمثل 15% من درجة الامتحان.

- تبدأ الامتحانات في الساعة التاسعة صباحًا.

- امتحان الصف الأول الثانوي خدمات ورقي.

- يُمنع اصطحاب الهاتف المحمول والحقائب المدرسية.

- كتابة البيانات بشكل واضح على الامتحان الورقي.

- الالتزام بالزي المدرسي، والحضور إلى المدرسة قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

- في حالة مخالفة التعليمات، سيُحرم الطالب من دخول الامتحان.

شحن التابلت 100%

- يُشحن التابلت 100% حتى لا يتعطل في أثناء أداء الطلاب للامتحان الإلكتروني.

- الدخول على شبكة المدرسة لأداء الامتحان.

- عدم الخروج من منصة الامتحان الإلكتروني إلا بعد انتهاء الإجابة عن جميع الأسئلة.

- تسليم الامتحان قبل انتهاء الموعد الزمني المحدد للامتحان والتأكد من وصول رسالة التسليم.

- عند حدوث أي خلل، يُستدعى مسؤول المنظومة لحل المشكلة بالطرق القانونية.

- لن يُسمح أبدًا بالغش ولا المحادثات الجانبية بين الطلاب.

- يُستخدم القلم الأزرق فقط للكتابة في ورقة الامتحان، ويُمنع منعا باتا استخدام الأقلام ذات الألوان الأخرى.