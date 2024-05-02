وظيفة شاغرة لمصممي الجرافيك من المنزل والراتب 12 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص مصمم جرافيك للعمل لديها من المنزل، يستطيع تحويل الأفكار والمفاهيم إلى تصميمات بصرية مبدعة وجذابة، ويكون مسؤولا عن كتابة المحتوى وتصميم الجرافيك، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، مقابل أن يحصل على راتب 12 ألف جنيه.

شروط الالتحاق بالوظيفة

- خبرة متوسطة لمدة سنتين على الأقل.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: عال.

- خبرة لا تقل عن عامين في استخدام برنامج Adobe Photoshop.

- خبرة في استخدام منصة Canva لإنشاء تصاميم مبتكرة ومتناسقة.

- مهارات ابتكارية وقدرة على التعبير عن الأفكار بشكل فني وجذاب.

- القدرة على العمل تحت ضغط الوقت وتلبية المواعيد النهائية.

- مهارات تواصل جيدة للتفاعل مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتحقيق رؤيتهم من خلال التصميم الجرافيكي.

المهام الوظيفية

- كتابة محتوى إبداعي يتناسب مع رؤية العميل ويعبر عن رسالته.

- تصميم جرافيكي متميز يجذب الانتباه ويواكب أحدث الاتجاهات في التصميم.

- تصميم منشورات السوشيال ميديا التي تشمل الصور والمقاطع المرئية بأسلوب يعكس هوية العميل.

- إنشاء بنرات إعلانية ملهمة وفعالة للترويج للمنتجات أو الخدمات.

- التعامل مع طلبات التعديل والتحسين من العملاء بمرونة وفعالية.

يحصل المتقدم لـ الوظيفة على راتب يتراوح بين 6 حتى 12 ألف جنيه، ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.