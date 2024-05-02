حيلة بسيطة لحفظ الطعام طازجا لفترة أطول.. بضغطة زر واحدة

حفظ الطعام طازجا لفترة أطول من أولويات ربات البيوت، إذ يبحثن عن الطرق التي تساعد على حفظ الأكل لأطول فترة ممكنة، وخاصة السيدات العاملات، ولا يعرفن أنه يمكن لزر في الثلاجة يتم تجاهله غالبًا أن يبقي الطعام طازجًا لفترة أطول إذا تم استخدامه بانتظام، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

حيلة ذكية لحفظ الطعام طازجا لفترة أطول

الصحيفة قالت، إن هناك زر درجة الحرارة في الثلاجة بجانب لوحة التحكم الداخلية أو لوحة التحكم المتنقلة الموجودة خارج الثلاجة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول، حيث يعد حيلة ذكية لتخزين الطعام، فضبطه عند درجة 4 يمكن أن تحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.

وبحسب الصحيفة، فإن درجة الحرارة المنخفضة تساعد في الحفاظ على الطعام طازجا لفترة طويلة عن المعتادة، لذلك يجب التحقق من ضبط ثلاجتك من خلال قرص درجة الحرارة بالداخل، وإذ تم ضبطه سيساعد في تخزين الطعام لفترة طويلة دون تعرضه للتلف.

حيلة لحفظ الطعام طازجا

يشير القرص أو الزر الموجود في ثلاجتك إلى المستوى المحدد لدرجة الحرارة، ويمكنك اختبار مدى برودة ثلاجتك، باستخدام مقياس الحرارة، وللحصول على قراءة دقيقة لدرجة الحرارة، ضع مقياس الحرارة في كوب من الماء واتركه في الثلاجة لبضع ساعات، للتأكد من برودتها بالشكل الذي يؤدي إلى الاحتفاظ بالفواكه والخضروات والطعام طازجا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يجب عليكي حفظ الفواكه والخضروات في درج السلطة بالأسفل، بينما يجب حفظ اللحوم والدواجن والأسماك على الرف السفلي، كما يمكن وضع الأطعمة الجاهزة للأكل على الرفين الأوسط والعلوي.