طريقة سحرية للحفاظ على الخبز طازجا لمدة 7 أيام.. «اوعي تحطيه في التلاجة»

الحفاظ على الخبز طازجا ربما يكون أمرا صعبا بالنسبة لربات البيوت، إذ أنه من المأكولات سريعة التلف والعفن، لكن يمكنك إطالة العمر الافتراضي للخبز بحيث يستمر لمدة أسبوع عن طريق تخزينه بشكل صحيح، إذ أن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الخبز طازجا لمدة 7 أيام، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» الأمريكية.

طريقة سحرية للحفاظ على الخبز طازجا لمدة 7 أيام

ماوريتسيو ليو، الخباز الماهر، قال للصحيفة الأمريكية، إن هناك خطأ شائع يرتكبه الكثيرون أثناء تخزين الخبز، وهو الاحتفاظ به في الثلاجة ظنا منهم أنه سيظل طازجا ولن يتعرض للعفن، لكن هذا غير صحيح، فيجب ألا تخزنه أبدًا في الثلاجة، مضيفا أن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الخبز طازجا لمدة 7 أيام، بدلا من الشراء بشكل يومي، إذ يعتبر الخبز أهم طعام على المائدة.

«ليو»، أكد أنه قد يكون من المغري من وضع الخبز في الثلاجة محاولة إبقائه طازجًا، لكن هذا أحد أسوأ الأماكن لتخزينه في المطبخ: «هذا مهم جدًا، لا تخزنوا الخبز في الثلاجة، قد يبدو الأمر غير بديهي نظرًا لأن الثلاجة يُنظر إليها على أنها حافظة للطعام، لكن وضع الخبز في الثلاجة سيؤدي إلى تعفنه بشكل أسرع مما لو تم حفظه في درجة حرارة الغرفة».

وبحسب الخباز الماهر، فإن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الخبز طازجا لمدة 7 أيام، وهي لفه في غلاف النحل، وهي طريقة يفضلها العديد من الخبازين لأنها تحافظ على الأرغفة طرية ولكنها ليست طرية للغاية: «كل ما عليك سوى وضع الخبز في الغلاف وتغطيته بإحكام، سوف يتشوه الغلاف المبطن بشمع النحل ويلتف حول جميع أركان وزوايا رغيفك، حيث أن دفء يديك يجعل شكله مناسبًا».

إبقاء الخبز طازجا لمدة أطول

مع تقدم الخبز، يبدأ في فقدان الرطوبة، وهذا هو سبب تلف الخبز، بحسب «ليو»، لكن الاحتفاظ به في حاوية محكمة الإغلاق يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا على الخبز ويصبح متعفنًا: «حفظ الخبز في غلاف شمع العسل يحمي الخبز من الاحتفاظ بالرطوبة ولكنه جيد التهوية بدرجة كافية بحيث لا يحبس الرطوبة مثل البلاستيك لذلك يحافظ على الخبز طازجًا لفترة أطول».

نصائح لتخزين الخبز

هناك طرق تخزين بسيطة أخرى للحفاظ على الخبز طازجًا والتي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في مطبخك، بحسب الخباز الماهر: «إن الأكياس الورقية العادية ومناشف المطبخ تعمل أيضًا بشكل جيد جدًا على منع الخبز من الجفاف بشكل مفرط، ويمكن استخدام كيس من البلاستيك إذا لم يكن لديك أي شيء آخر في متناول اليد، وهذه الطريقة تعمل بشكل أفضل إذا كنت في مكان جاف وحار».

وبحسب الخباز، فإنه بمجرد تغليف الخبز في كيس بلاستيكي محكم الغلق، احتفظ به في مكان بارد وجاف بعيدًا عن ضوء الشمس مثل سلة الخبز، سيظل الخبز طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام.