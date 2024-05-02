«التعليم» تكشف توجيهاتها بشأن أعمال التقييم والتحقق لمنهجية الجدارات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها التعليمية بشأن أعمال التقييم والتحقق للتوجيه لمديري المدارس المطبق بها منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

التعليمات الخاصة بأعمال التقييم والتحقق للجدارات

- يتم طبع استمارة حصر طلاب الدبلوم بـ6 ورقات بعدد المدارس التي سيتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي بها.

- توزيع استمارة الحصر لرئيس لجنة التقييم والتحقق بالمدارس التي سيتم تنفيذ زيارات التحقق لطلبة الدبلوم لاستيفاء البيانات بها.

- البيانات موجودة في استمارة الحصر على مسؤولية المقيم والمحقق الداخلي ورئيس لجنة التقييم والتحقق ومدير إدارة المدرسة.

- البدء في تقييمات الدبلوم أولا.

- التنبيه على مدير إدارة المدرسة بإرسال نموذج الحصر لتقييم طلاب الدبلوم بعد اعتماده من المحقق الخارجي إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة مع مندوب حتى يتثنى تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلوم في موعد غايته 11 مايو.

- جميع الطلبة المتقدمين لامتحان الدبلوم وينطبق عليهم شروط التقدم وفق منهجية الجدارات المهنية لهم الحق في دخول الجدارات الأساسية «المواد الثقافية».

- من اجتاز جميع الوحدات له الحق في دخول المهمة «التقييم المعرفي - التقييم المهاري» في الدور الأول من لم يجتاز أو غاب «وحدة - وحدتين» له الحق في دخول المهمة «التقييم المعرفي - التقييم المهاري» في الدور الثاني بعد اجتياز البرنامج العلاجي المقرر له.

- من لم يجتاز أو غاب «أكثر من وحدتين» ليس له الحق في دخول المهمة «التقييم المعرفي - التقييم المهاري» في نفس العام.