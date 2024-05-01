تحذير لسكان 6 محافظات من طقس الأسبوع المقبل.. الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، من تعرض عدد من محافظات جنوب البلاد إلى تأثير منخفض خماسيني ورياح وكتل صحراوية شديدة الحرارة، ودرجة الحرارة ستتجاوز 60 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك 6 محافظات في وسط وجنوب الصعيد وهي «أسوان - البحر الأحمر - قنا - الأقصر - أسيوط - الوادي الجديد»، من المتوقع أنّ تشهد موجة شديدة الحرارة في بداية الأسبوع المقبل وتستمر 3 أيام متواصلة، إذ ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية بسبب كتل صحراوية شديدة الحرارة ورياح جنوبية غربية، في ظل استمرار التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع.

درجات الحرارة الجمعة 3-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 4-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 5-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 16 درجة مئوية.