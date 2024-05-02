طرح وحدات سكنية في 8 محافظات بأسعار مميزة.. تقسيط مريح وخدمات متكاملة

صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بهدف القضاء على المناطق غير المخططة وتصميم مباني ووحدات سكنية بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على حجز وحدات سكنية لائقة تحقق لهم حياة كريمة، مع إتاحة الصندوق للمواطنين إمكانية التقسيط على 5 سنوات بأقساط دورية كل 3 أشهر، بشرط دفع 15% من قيمة الوحدة كجدية حجز، وبتسهيلات عديدة، ولا توجد كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية.

مشروعات سكنية في أغلب المحافظات

وفي هذا الإطار، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصندوق يقوم بطرح وحدات سكنية بشكل دوري، وأن له العديد من المشروعات السكنية في أغلب المحافظات، مثل «القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية»، ضمن مشروع الصندوق بتطوير عواصم المحافظات، ليوفر وحدات سكنية للراغبين.

وأوضح خالد صديق، أن المشروعات السكنية كاملة الخدمات وبها صالات رياضية، ومسجد وكنيسة، ومخابز ومحلات بقالة، بالإضافة إلى مدرسة ومستشفى، حيث يعمل على توفير كل الخدمات التي يحتاجها السكان، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على استكمال طرح المرحلة الثانية من المشروع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية حجز المواطنين للوحدات السكنية في أي وقت عبر الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444، موضحًا أن ممثلي الصندوق يتلقون طلبات الحجز بشكل دوري.

ونوه خالد صديق، أن أولولية الحصول على وحدات صندوق التنمية الحضرية تكون بأسبقية الحجز، موضحًا أنه لا توجد كراسة شروط لحجز الوحدات ولا حد أقصى للوحدات التي يحجزها المواطن تخفيفًا عليهم، مضيفًا أن الإقبال على حجز الوحدات السكنية كان كبيرًا ما شجع الصندوق على استكمال طرح المراحل الثانية لتلبية رغبة العملاء.