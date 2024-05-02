«الوطن» تحتفل بـ12 عاما على تأسيسها.. مسلم: روح الفريق سر نجاحنا.. وعمار: نعمل كأسرة واحدة

احتفلت «الوطن» بمرور الذكرى الـ12 لتأسيسها، في حفل كبير نظمته الجريدة مساء اليوم، بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير الجريدة، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني للجريدة، وحضور عدد كبير من قيادات «الوطن» وكتيبة الصحفيين وجميع العاملين بها.

الذكرى الـ12 لتأسيس «الوطن»

وخلال الاحتفال، اجتمعت أسرة «الوطن»، للاحتفال بمرور 12 عامًا على المكان الحاضن لهم ولأحلامهم وطموحاتهم، مفتخرين بنجاحاتهم السابقة وانفراداتهم التي تصدروا بها المجال الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حاملين في قلوبهم كل الحماس والإصرار على تحقيق أحلام وإنجازات جديدة في المستقبل، رافعين جميعهم شعار «الوطن قوته في ناسه».

وافتتح الحفل الدكتور محمود مسلم بكلمة جاء فيها: «كل سنة وإنتو طيبين وبخير جميعًا، 12 سنة وطن إحنا دخلنا معارك كتير والحمد لله دخلناها بشرف ومهنية، والتاريخ هيشهد على اللي حصل في الوطن على مدى 12 سنة.. تاريخ المعارك اللي دخلناها كانت من أجل الوطن البلد ومن أجل الناس.. معندناش حاجة تصل إلى الجرائم المهنية، يمكن عندنا أخطاء زي كل الناس بنعترف بيها ونعتذر عنها ونعالجها، لكنا معندناش حاجة نتكسف منها».

مسلم: أبناء الوطن حصدوا أكبر قدر من الجوائز العربية والمحلية والنقابية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجريدة موضحًا أن أبناء «الوطن» حصدوا أكبر قدر من الجوائز العربية والمحلية والنقابية وغيرها من الجوائز الفردية، لافتًا إلى أن أعضاء «الوطن» السابقين لديهم حتى الآن انتماء وحنين لها، وأنهم حققوا نجاحات كبيرة في مجالاتهم والمؤسسات الجديدة التي عملوا بها، مؤكدًا أن الجريدة حريصة على الروح المعنوية لفريق العمل؛ فهي سر النجاح والتميز في كل عمل.

ومن جهته، عَبر الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن» عن فرحته بالاحتفال بالذكرى الـ12 لتأسيس «الوطن»، قائلًا: «بحب أشكر كل زملائنا على تعبهم ومجهودهم خلال السنوات الماضية اللي وصَلت الوطن للمكانة دي، أنا دايمًا عندي وجهة نظر أن المحرر الصغير هو روح الجريدة ومستقبلها.. أنا بشوفنا كلنا أسرة مع بعض، وده اللي علمه لنا الدكتور محمود مسلم، وكل سنة والوطن رقم واحد وكلنا متجمعين مع بعض وبنزيد أكتر».

عمار: نجاح تجربة «الوطن» جاء بتعاون الزملاء

وأضاف «عمار» أن «الوطن» مدرسة صحفية كبيرة، وأن نجاح تجربته في «الوطن» جاءت بتعاون جميع الزملاء مع الإدارة من أجل تحقيق النجاح والتميز، موجهًا الشكر لمجلس التحرير وكل الزملاء والعاملين في الجريدة.

كما وجه الدكتور أحمد محمود المستشار الفني لجريدة «الوطن»، الشكر خلال الحفل إلى كل محرري «الوطن» والعاملين بها على ما بذلوه من مجهود كبير وضع «الوطن» في هذه المكانة: «كل سنة وإنتو طيبين 12 سنة أنا مش مصدق أنهم مروا، حاسس إننا كنا لسة إمبارح قاعدين نخطط للجورنال نشوف هنطلعه إزاي»، وأضاف مقدمًا شكره إلى كل الزملاء العاملين في أقسام الإنتاج والتصحيح والتصوير والسكرتارية والإخراج: «كلهم بجد كان نفسي يبقوا موجودين معانا لأن لهم فضل كبير في اللي الجريدة وصلتله وحققته».