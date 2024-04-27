أسهل طريقة لتحضير الديك الرومي في المنزل.. «وجبة لذيذة تجمع الأسرة»

الديك الرومي واحد من الأطباق الرئيسية على مائدة المصريين في كثير من المناسبات السعيدة، لاعتباره وجبة دسمة لها مذاق رائع وتكون سببًا في لمَّة الأسرة وقضاء وقت سعيد؛ لذا يُقبلون على تحضيره وتناوله في أوقات مختلفة، ولأن البعض يجد صعوبة في تحضيره، نستعرض في السطور التالية أسهل طريقة لتحضير الديك الرومي في المنزل.

أسهل طريقة لتحضير الديك الرومي في المنزل

ويحتاج تحضير الديك الرومي في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات تحضير الديك الرومي

ديك رومي كامل (يفضل أن يكون طازجًا).

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

بهارات حسب الرغبة مثل (زعتر، إكليل الجبل، بابريكا، هيل، قرفة).

بصل مقطع شرائح.

ثوم مهروس.

عصير برتقال أو ليمون.

ماء.

خطوات تحضير الديك الرومي

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن أسهل طريقة لتحضير الديك الرومي في المنزل تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

غسل الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج، والتأكد من إزالة أي زوائد أو شحوم زائدة. خلط زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبهارات المفضلة في وعاء كبير. إضافة البصل والثوم وعصير البرتقال أو الليمون. وضع الديك الرومي في المزيج، والتأكد من تغطيته تمامًا. تغطية الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل، أو يُفضل ليلة كاملة. إخراج الديك الرومي من الثلاجة وتركه بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة. رفع درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية. وضع الديك الرومي في صينية فرن كبيرة. إضافة الماء إلى قاع الصينية بكمية قليلة. تغطية الصينية بورق الألمنيوم. إدخال الصينية إلى الفرن وترك الديك الرومي يُطهى لمدة من 2-3 ساعات حسب حجمه. إزالة ورق الألمنيوم بعد ساعة ونصف وترك الديك الرومي يتحمّر من جميع الجهات. إدخال مقياس حرارة اللحوم في أسمك جزء من الفخذ لمعرفة ما إذا كان الديك الرومي قد نضج. إذا كانت درجة الحرارة الداخلية 74 درجة مئوية، فهذا يعني أنه نضج. إخراج الديك الرومي من الفرن وتركه يرتاح لمدة 15-20 دقيقة قبل التقديم.

ديك رومي يلبي مختلف الأذواق

وللحصول على ديك رومي مطهي جيدًا وبمذاق شهي يلبي مختلف الأذواق، فهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها حسب الرغبة في أثناء التحضير، منها: