اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لعمال مصر: سواعدكم أمل الوطن في بناء المستقبل

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» لعمال مصر: سواعدكم أمل الوطن فى بناء المستقبل

- الرئيس: تحية لكل يد تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبنى للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة.. و«شحاتة»: جاهزون للمشاركة فى بناء «الجمهورية الجديدة»

- الاعتراف بفلسطين دعم عربى وفيتو أمريكى

- «مدبولى» تخطينا المرحلة الصعبة بفضل الإصلاح الاقتصادى

- رئيس الوزراء: نهتم بتوسيع الاستثمارات الكورية.. و«تشوى»: نتطلع إلى تحقيق النجاح فى السوق المصرية

- توافق «مصرى - تركى» حول زيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك خلال المرحلة المقبلة

- وزير الدفاع التركى يُثمن دور مصر المؤثر والفاعل فى منطقة الشرق الأوسط

- البابا يُصلى «لقان خميس العهد» بـ«مارمينا» ويترأس صلوات «الجمعة العظيمة» اليوم

- «تواضروس»: «أيام البصخة» بمثابة مداخل إلى «يوم الصليب» المقدس

- «المالية»: دعم مرتبات العاملين بـ3 مليارات جنيه

الصفحة الثانية

- عمال مصر.. أيادٍ تزرع الأمل

- «السيسى» يتعهد ببذل أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار

- الرئيس فى «عيد العمال»: تحية إجلال وتقدير لكل يد تصنع حياة كريمة وتبنى للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة نحو بناء قاعدتها الصناعية

- «الجمهورية الجديدة» تدعم العمال.. زيادة أجور.. وخدمات.. وحماية بالداخل والخارج

- «السيسى» يكرم القيادات العمالية المتميزة

- تكريم 14 قيادة ضمن خطط دعم سواعد الدولة فى البناء والتنمية

- «سواعد الوطن» يبرز حرص الدولة على تعزيز علاقات العمل

- فيلم «نهضة صناعية» يجسد إجراءات دعم الصناعة المصرية لتحقيق التنمية

الصفحة الثالثة

- الرئيس يشهد 4 نماذج لمشروعات «ابدأ».. ومدير المبادرة: 62 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى بنسبة 28% من استثمارات الصناعة فى 3 سنوات

- «شحاتة»: الارتقاء بقيم العمل وفقاً لمبادئ الجمهورية الجديدة

- وزير العمل: توفير وظائف لائقة لـ«ذوى الهمم».. وتمكين المرأة اقتصادياً وتأهيلها لمواكبة احتياجات سوق العمل.. وإطلاق منصة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة.. و8 وحدات تدريب مهنى جديدة

- «جبران»: نشكر «السيسى» لدعمه القطاع الخاص وإقامة مشروعات كثيفة العمالة

- «هايير»: نوفر 20 ألف فرصة عمل ونسعى إلى أن تصبح مصر مركزاً لتصنيع الأجهزة المنزلية

- «سون يو جون»: إنتاج مليون جهاز منزلى فى المرحلة الأولى بالمجمع

- عمال مصر: قرارات الرئيس دستور جديد للعمل

- «البدوى»: تؤكد خلق فرص عمل جديدة وتقضى على البطالة وتنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. و«القومى للإعاقة»: حديث الرئيس ضمانة كاملة لحقوقنا كشركاء فى التنمية وبناء الدولة

الصفحة الرابعة

- اكتسبت زخماً جديداً وأنصاراً جدد بعد «طوفان الأقصى» واستمرار العدوان الإسرائيلى على «غزة».. الاعتراف بفلسطين.. دعم عربى وفيتو أمريكى

- حصلت على تأييد 143 من أصل 193 دولة عضواً فى «الأمم المتحدة»

- قوى سياسية غربية تضع «حل الدولتين» على رأس أجندتها.. و«ياسين»: يجب استثمار الدعم الحالى وتحويله لفعل سياسى دائم نحو حل نهائى للقضية

- قيادى فلسطينى: مصر لعبت دوراً مهماً فى تغيير مواقف دولية كثيرة تجاه الاعتراف بفلسطين

الصفحة الخامسة

- إصرار عربى على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة فى مواجهة «فيتو أمريكا»

- الدول العربية رفضت الضغوط الأمريكية لسحب مشروع التصويت على «العضوية».. و«أبوردينة»: استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة والعالم

- «محسب»: مصر بالتعاون مع الدول العربية لن تتهاون فى الضغط لتكوين رأى عام داعم لحق الشعب الفلسطينى فى العيش داخل حدود دولته المستقلة.. واستقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بحل جذرى للقضية

- مزايا عضوية فلسطين فى المنظمة الدولية تتضمن تعزيز الاعتراف بها دولياً

- «سلامة»: الدولة العضو تشارك فى صنع القرارات بشأن القضايا العالمية فى مختلف هيئات المنظمة الدولية

- أستاذ علوم سياسية: نحتاج لإعادة الحوار الوطنى الفلسطينى وتقديم القضية للمشهد مرة أخرى

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: ألاعيب الجماعة واعترافات الأثر الرجعى (٧) قتل فى المولد النبوى!

- د. محمود خليل: نظرية إنسانية فريدة

- بلال الدوى: تحية لـ«سواعد مصر» فى عيدهم

- أمينة خيرى: عيد العمال مظلوم

- عماد فؤاد يكتب: مكامن الردع (4)

الصفحة السابعة

- «صلاح» المنتخب.. «مو» يعود لحسابات حسام حسن و4 حراس للمرمى.. و«أفشة» يبتعد

- الراحة ممنوعة.. برنامج بدنى شاق لـ9 لاعبين بالزمالك.. وتسوية أزمة «بلحاج»

- خطاب حماية.. الأهلى يجهز ترتيبات نهائى أفريقيا.. و«كولر»: مواجهة الإسماعيلى درس يجب التعلم منه

- «باريس» يقضى ليلة حزينة بعد الهزيمة أمام «دورتموند» بدورى أبطال أوروبا.. وأرقام قياسية بالجملة تزين سجل بطل ألمانيا الخالى من الهزائم

الصفحة الثامنة

- «الوطن» تحتفل بذكرى تأسيسها.. ١٢ عاما صدارة فى بلاط صاحبة الجلالة

- «مسلم»: نجحنا بفضل روح الفريق.. و«عمار»: «الوطن» مدرسة صحفية كبيرة.. و«محمود»: جهد كبير وراءه جنود مجهولون

- «واصلنى صوتك».. مشروع تخرُّج لإدماج «الصم» فى المجتمع

- رسائل «عنب».. أيتن: الرفاهية تهدد الأجيال الجديدة

- يحلم بمدرسة.. «أحمد» يرسم بخيوط النول سجاد «التافتينج»