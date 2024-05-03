تحديث جديد لسعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3-5-2024

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 3-5-2024، إذ سجل سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3060 جنيهًا للبيع، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار.

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار جميع الأعيرة خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3520 جنيها للشراء، و3497 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 3525 جنيها للبيع، و3495 جنيها للشراء، خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3060 جنيها للشراء، و3080 جنيها للبيع، مقارنة مع أسعار تعاملات أمس 3090 جنيها للبيع، و3070 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2640 جنيها للشراء، و2623 جنيها للبيع، مقارنة مع 2650 جنيها للبيع، و2620 جنيها للشراء أسعار تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 14

ويسجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2053 جنيها للشراء، و2039 جنيها للبيع، مقارنة بـ2070 جنيها للبيع، و2050 جنيها للشراء أسعار أمس.

سعر الذهب عيار 12

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1760 جنيها للشراء، و1749 جنيها للبيع، مقارنة مع 1765 جنيها للبيع، و1775 جنيها للشراء، أسعار تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب حالة من التراجع عند مستوى 24 ألفا و640 جنيها.