عاجل.. انخفاض أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. كم بلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024 في محلات الصاغة، إذ سجل سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3075 جنيها للبيع، و3055 جنيها للشراء، مقارنة مع 3080 جنيها للبيع، و3050 جنيها للشراء، وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3514 جنيها للشراء، و3491 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 3520 جنيها للبيع، و3485 جنيها للشراء، أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 3075 جنيها للشراء، و3055 جنيها للبيع، مقارنة مع أسعار التعاملات الصباحية 3080 جنيها للبيع، و3050 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2636 جنيها للشراء، و2619 جنيها للبيع، مقارنة مع 2640 جنيها للبيع، و 2614 جنيها للشراء أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر 2050 جنيها للشراء، و2036 جنيها للبيع، مقارنة مع 2059 جنيها للبيع، و2039 جنيها للشراء أسعار الفترة الصباحية.

سعر الذهب عيار 12

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس،نحو 1757 جنيها للشراء، و1746 جنيها للبيع، مقارنة مع 1752 جنيها للبيع، و1763 جنيها للشراء، أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب حالة من التراجع عند مستوى 24 ألفا و600 جنيه.