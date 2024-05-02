مساعد رئيس تحرير «الوطن»: رؤية اتحاد القبائل العربية تنبثق من الشعور بالواجب الوطني

أكّد الكاتب الصحفي عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن إعلان تأسيس اتحاد القبائل العربية، هو تتويج لجهود مشكورة لأعضاء الاتحاد الذين يضمّون 38 مليون مواطن مصري من جميع أنحاء الجمهورية ومن سيناء ومنطقة الشمال في مطروح والسلوم ومنطقة الجنوب في محافظات الصعيد، موضحًا أن هذا الاتحاد عمل خلال السنوات الماضية بجهود تطوعية وكان يدعم كل جهود الدولة المصرية والرئيس السيسي.

إعلان تأسيس اتحاد القبائل العربية

وشدد «الليثي»، خلال لقائه ببرنامج «الصحافة Live»، المُذاع عبر شاشة «Extra Live»، على أن إعلان التأسيس يتم من خلاله وضع الأسس التي سيعمل بها الاتحاد ويعرف الجميع الاختصاصات، وما سيتم تقديمه لمصر خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن رؤية اتحاد القبائل العربية تنبثق من الشعور نحو الواجب الوطني، ودعم جهود الدولة والحكومة والملفات التي يفتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم اتحاد القبائل العربية لأي مشروع يعطي انطلاقة مهمة

وأشار إلى أن اتحاد القبائل العربية ودعمه لجهود الدولة يعطي انطلاقة مهمة وقوية لأي مشروع تبدأ الدولة المصرية في تنفيذه، مؤكدًا أن الكلمة التي ألقاها المهندس إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد، وحديثه عن المشروعات التي تشيدها الدولة على مستوى الجمهورية وسيناء بشكل خاص، كان أمرًا مهمًا.

وأوضح أن الإرهاب كان يحاول إيصال إشارات سيئة عن مصر والأمن بها خلال السنوات الماضية، إلا أنه بجهد الرئيس السيسي والقوات المسلّحة والشرطة المصرية، تم الإنهاء والتخلص من الإرهاب.

وبيّن أن بناء مدينة «الرئيس السيسي» في سيناء بأحداث النظم العالمية في القرية، التي كان يتمركز بها جماعات الإرهاب هو تأكيد للعالم على التخلص من الإرهاب، موضحًا أن إطلاق اسم الرئيس على منطقة العجرة رسالة شكر للرئيس.

وأضاف أن إطلاق أهالي سيناء اسم الرئيس السيسي على هذه المنطقة هي رسالة طيبة منه وتقديرًا لجهد الرئيس السيسي، وأنه يفكر في مصلحة المواطن والدولة.

واختتم بالإشارة غلى أنه هناك اهتمامًا كبيرًا لتنمية سيناء وهي جزء من تاريخ وأرض مصر، موضحًا أن القيادة السياسية الآن تهتم بالمواطن في سيناء والتنمية والبناء ومستقبل جيد لأهالي سيناء لم يكن موجود سابقًا، وحدث بإصرار من الرئيس السيسي وبدأنا نشعر بالتنمية الكبيرة في سيناء.