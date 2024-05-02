«اقتصادية النواب»: اتحاد القبائل العربية يوحد صفوف الكيانات الوطنية خلف الدولة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تدشين اتحاد القبائل العربية يعكس العديد من الرسائل أبرزها دور القبائل العربية في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة الشرقية من تهديدات، إضافة إلى أن إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد مدن سيناء، يعكس حجم الجهود المبذولة في عهد الرئيس السيسي في أرض الفيروز.

اتحاد القبائل العربية

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أرض سيناء بها مكانة خاصة على قلوب المصريين جميعهم، واتحاد القبائل العربية يوحد صفوف الكيانات الوطنية خلف الدولة المصرية لحماية أمنها والحفاظ على سيادة مصر على أرضها، إضافة لدور الاتحاد في عملية التنمية غير المسبوقة التي تشهدها سيناء.

عدم تصفية القضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في في ظل التهديدات الإسرائيلية المتتالية والمخطط الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين هناك جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية لعدم تصفية القضية الفلسطينية وذلك من خلال رفض التهجير القسرى وحشد رأى عام عالمي رافضا لذلك، ولهذا سيكون لاتحاد القبائل العربية دور كبير في دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة من الناحية الشرقية.