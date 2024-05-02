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مصطفى كامل يغالب دموعه في عقد قران ابنته.. ويوجه كلمات مؤثرة لعريسها

كتب:

أحمد شعراني
10:27 م | الخميس 02 مايو 2024
لقطات من عقد قران ابنة مصطفى كامل

لقطات من عقد قران ابنة مصطفى كامل

لم يتمالك نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل دموعه أثناء عقد قران كريمته فرح، والذي أقيم اليوم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور العديد من زملائه من نجوم الوسط الفني.

وظهر «كامل» في الفيديوهات التي انتشرت من داخل الحفل، وهو يغالب دموعه، كشعور كثير من الآباء في هذا الموقف، لكنه لم يتمالك، وبدأ في البكاء وفي نهاية كتب الكتاب أخبر عروس ابنته قائلًا: «أنا أديتك أغلى حاجة في حياتي».

وكان في مقدمة حضور كتب الكتاب، نجوم التسعينيات مصطفى قمر وإيهاب توفيق، بينما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال، وأيمن عزب، وحلمي عبد الباقي، أحمد العيسوي، إيناس عز الدين، وغيرهم.

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