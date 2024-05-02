عقد قران ابنة مصطفى كامل يجمع نجوم التسعينيات (صور)

أقيم عقد قران ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اليوم بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، بحضور العديد من زملائه من نجوم الوسط الفني.

حضور فني بعقد قران ابنة مصطفى كامل

وكان في مقدمة الحضور، نجوم التسعينيات مصطفى قمر وإيهاب توفيق، بينما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال، وأيمن عزب، وحلمي عبد الباقي، أحمد العيسوي، إيناس عز الدين، وغيرهم.

كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحمادة أبو اليزيد وعلي الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر ان يحتفل مصطفي كامل، بحفل زفاف أبنته، خلال الأسبوعين القادميين، داخل احدي الفنادق، فى منطقة وسط البلد.

وفي سياق آخر، كرمت نقابة الموسيقيين اللبنانيين، الفنان مصطفى كامل، بعد حفله في بيروت، تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذي أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد، والفنان وليد توفيق.