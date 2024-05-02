ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد أمريكا بالغرق.. المياه تربك حسابات العلماء

ارتفع مستوى سطح البحر في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بما لا يقل عن 6 بوصات خلال السنوات الماضية، أي نحو 20 سم، وهي نفس الزيادة التي حدثت خلال الـ50 عامًا الماضية، ما ينذر باحتمالية حدوث فيضانات كبرى في الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فوتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر تزداد بشكل كبير، ما أجبر العديد من الولايات الساحلية إلى إعادة حساباتها والاستعداد لموجات من الفيضانات، كما يقوم العلماء بدراسة الأسباب وراء زيادة مستوى سطح البحر.

زيادة مستوى سطح البحر.. غير طبيعية

جيانجون يين، عالم المناخ في جامعة أريزونا الأمريكية، قال إنه منذ عام 2010، أصبح الأمر غير طبيعي للغاية وغير مسبوق بشأن زيادة مستوى سطح البحر، وفي حين أنه من الممكن أن يتضاءل المعدل السريع لارتفاع مستوى سطح البحر في النهاية، إلا أن الارتفاع الذي حدث في مياه البحر خلال السنوات الأخيرة، سيبقى كما هو.

الأراضي مهددة بالغرق

ومع ارتفاع منسوب المياه، أصبحت الأراضي في ولاية لويزيانا الساحلية، مهددة بالغرق، مع فشل أنظمة الصرف الصحي، فيما يتعرض سطح البحر للتلوث من المجاري المائية.

التأثيرات الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه

وفي وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية التخطيط ودفع الأموال من أجل تخفيف الآثار الناتجة عن الأعاصير التي تضرب الولايات، يقول الخبراء إن تراكم عدد كبير من التأثيرات الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه هو التحدي الأكثر خطورة والأصعب.

وفي ديسمبر نهاية العام الماضي، شهدت مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية رابع أعلى مستوى للمياه منذ بدء القياسات في عام 1899، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مستوى سطح البحر إلى هذا الارتفاع دون حدوث إعصار.

والآن، ارتفع متوسط ​​مستوى سطح البحر في تشارلستون بمقدار 7 بوصات منذ عام 2010، أي أربعة أضعاف معدل الثلاثين عامًا الماضية.

وقامت مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، حيث ارتفع منسوب مياه البحار بمقدار 6 بوصات خلال السنوات الـ14 الماضية، بدراسة مدى تأثر زيادة منسوب سطح البحر والفيضانات على الطرق، ووجدت أن أكثر من ربع الطرق الرئيسية يتعذر الوصول عن طريقها إلى سيارات الطوارئ، وأن عدد السكان الذين يواجهون مخاطر الفيضانات قد يتضاعف ثلاث مرات في العقود المقبلة.

كما شهدت مدينة جالفستون بولاية تكساس معدلًا استثنائيًا لارتفاع مستوى سطح البحر، والذي وصل إلى 8 بوصات خلال 14 عامًا، ويقول الخبراء إن الأمر أدى إلى غرق العديد من الأراضي.