نائب رئيس «المؤتمر»: عمال مصر القوة الدافعة للتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني

قال رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إنَّ عمال مصر هم الثروة الحقيقة التي تمتلكها الدولة، والقوة الدافعة للتنمية لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني نحو واقع ومستقبل أفضل للبلاد يلبي طموحات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم يضع مصالح العمال نصب عينيه يدافع عنها ويحميها ضد التقلبات والتطورات المتلاحقة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم .

عيد العمال سيظل شاهدا على الإنجازات العظيمة التي تحققت في الدولة

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في عيد العمال وتكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة، والتي أكدت تقدير الدولة للدور الكبير الذي تقوم به الطبقة العاملة من أجل استكمال عملية البناء والتنمية كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل، مشيرا إلى أن عيد العمال سيظل شاهدا على الإنجازات العظيمة التي تحققت في الدولة بسواعد أبنائها على مدار العقود الماضية.

وأشاد بقرارات الرئيس السيسي اليوم لدعم عمال مصر، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدني للعامل، وتعزيز الحوار بين مختلف أطراف العمل وذلك لتوفير بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة لكل الأطراف والمساهمة في التنمية التي تشهدها البلاد وكذلك الدور الكبير التي قامت به الدولة في مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة وصياغة بيئة عمل مناسبة للعمال ومناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمال ومن بينها مشروع قانون العمل.