4 طرق عبقرية لفرد الملابس بدون مكواة.. استخدمي بخار الماء

كي الملابس قبل الخروج، يعد أمرا في غاية الأهمية، لدى الكثير من الأشخاص، الذي يهتمون بمظهرهم، ويٌشكل كي الملابس عبئا لدى البعض، بسبب عدم قدرتهم على استخدام المكواة بشكل احترافي، وبحسب ما ذكر في موقع «better homes& Gardens»، يمكن الاستغناء عن المكواة بطرق بديلة، وربما تكون هذه الطرق أكثر سهولة، لمن يواجهون صعوبة في استخدام الطريقة التقليدية للكي.

الغسالة

تمتاز بعض الغسالات المتواجدة في المنازل، بخاصية تجفيف الملابس بعد الغسيل، يمكن استخدام هذه الخاصية في الكي، عن طريق وضع الملابس في الغسالة، بالإضافة لمكعبات الثلج للترطيب.

استخدام بخار الماء

يساعد البخار على فرد الملابس، لذا يمكن وضعها بالقرب من ماء مغلي، لمدة 20 دقيقة على الأقل، كما يجب أن يكون المكان مُغلقا نوعًا ماه، حتى لا يندثر البخار في الهواء، ويتركز على القطعة المراد كيها، بحسب ما ذكر في موقع «better homes& Gardens».

أدوات الطبخ

تعد أدوات المطبخ، من الطرق البديلة لكي الملابس، يمكن وضع وعاء على النار، والانتظار حد ترتفع حرارته، ثم وضعه على الملابس لفردها، وتعد هذه الطريقة الأكثر شيوعًا عن باقية الطرق، لكنها ليست أحسنهم بسبب انخفاض حرارة الوعاء بشكل سريع، بمجرد إزالتها من على النار.

مكواة فرد الشعر

ربما يندهش البعض، استخدام مكواة الشعر في كي الملابس، تكون استخدامتها في الملابس الصغيرة نوعاً ما، مثل ملابس الأطفال والأكمام أو اللقيات، وتعد مكواة الشعر، ليست أفضل الطرق البديلة للمكواه التقليدية، يرجع ذلك لإحتياجها لمدة طويلة لإزالة تجاعيد الملابس.