علامات البطيخ الفاسد.. لو ظهرت عليه اوعى تشتريه

البطيخ من أفضل فواكه الصيف التي يفضل الكثير تناولها، نظرا لمذاقه الرائع والمنعش ودوره المرطب وتمتعه بالفوائد الغذائية، ولكن رغم ذلك فإنه يصعب على البعض التفريق بين البطيخ الطازج والفاسد، خاصة عند عدم فتحها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير العلامات التي تدل على البطيخ الفاسد.

توجد العديد من العلامات التي توجد في البطيخ وتدل على أنه فاسد ومنها مسحوق أبيض يعلو سطح البطيخ وأيضا وجود علامات محترقة من الداخل، واللون الأسود المنتشر على البطيخ من علامات الفساد، كما يختلف لب البطيخ من الداخل من نوع إلى آخر، فالبطيخ الأصفر أو الصحراوي يتميز بلب أصفر أو برتقالي، والأحمر لب أسود، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

البطيخ الفاسد

اللون من ضمن العلامات التي تدل على إذا كان البطيخ فاسدا، حيث إن الألوان الوردية أو الحمراء من الداخل تدل على أن البطيخ صحي وناضج، لكن إذا كان لون البطيخ مختلفًا، فذلك من علامات البطيخ الفاسد، ومن علامات فساد البطيخ الملمس شديد الخشونة.

وإلى جانب ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى فساد البطيخ ومنها سوء التخزين وأيضا عدم غسل البطيخ جيدا، ما يسمح بتسلل البكتيريا من على سطح البطيخ للداخل، نتيجة التلوث من الأرضيات خلال النقل والتخزين، وأيضا فتح البطيخ بسكين ملوث من الأسباب التي تؤدي إلى فساد البطيخ وقد يصاب الشخص بالتسمم وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أعراض الإصابة بتسمم البطيخ

وتابع بدران أن هناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بالتسمم بعد تناول البطيخ ومنها:

الغثيان