نهى عابدين: دور الأم أهم شخصية أديتها في حياتي

قالت الفنانة نهى عابدين، إنه عادة يكون هناك ممثلة أو مطربة مشهورة تصبح حلمًا للشباب، ولكن هي مجرد إنسانة عادية، ولكن الموضوع أن عملها هو ما جعلها مشهورة، ويراها الناس على الشاشة بشكل معين، فيظنون أنها طول الوقت بهذه الصورة التي يرونها بها، ولكن في النهاية هي أم وإنسانة عادية وتحب ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها لا تترك نهى الممثلة تتحكم في نهى الإنسانة، منوهةً بأنها تتعايش مع ابنها بشكل طبيعي، فهناك أشخاص لا تحب أن تنزل للتسوق مع أبنائها أو الظهور في الأماكن العامة، ولكنها تنسى تمامًا نهى الممثلة وهي في دور الأم، متابعةً: «أهم دور أديته في حياتي هو دور الأم، لست أم صعبة ولكني أم حنونة».

المشاعر متغيرة بطبيعتها

وردت عن: «هل قالت أنها لن ترتبط مرة ثانية وستعيش لابنها»، قائلة: «المشاعر متغيرة بطبيعتها، فمن الممكن أن تكون جالسة في وقت ما تشعرين بشئ معين، وهذه مشاعر صادقة لهذه اللحظة، من الممكن أن يمر شهر أو أقل وتتغير هذه المشاعر، فيتحول الكلام الذي قيل إلى شيء آخر مخالف تمامًا».