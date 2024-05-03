28 عملا فنيا بالأبيض والأسود في معرض وائل الشافعي بمتحف محمود مختار

28 عملًا نحتيًا يضمها معرض الفنان وائل الشافعي بعنوان «أبيض وأسود»، والذي افتتحه الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية مؤخرًا بمتحف محمود مختار، تتنوع الأعمال في الحجم والموضوع، فضلًا عن تنوع المدارس الفنية التي تنتمي إليها الأعمال وأبرزها المدرسة التجريدية والمدرسة التكعيبية.

الأبيض والأسود.. الميلاد والرحيل

ويغلب على الأعمال اللونين الأبيض والأسود؛ ليُعبر اللونين عن فكرة أو موقف أو مشاعر معينة، وعلاقة الإنسان بنفسه، منها تمثال «حالتان» يظهر العمل في حالة الاستكانة، ولكنه على وشك التمرد، وربما يكون في وضع المراواحة بين الحالتين.

وتحدث الفنان التشكيلي وائل الشافعي عن أعمال المعرض لـ«الوطن»، قائلا: «صورة أخرى لعلاقة بالإنسان بنفسه في عملين بعنوان انفصام»، ويأتي نصف التمثال بالأبيض ونصفه بالأسود، وبينهما انقسام بلون أحمر للتعبير عن مشاعر الغضب والفوران والصراع الداخلي الذي يعانيه الإنسان في حياته أحيانا.

وأكثر من عمل يتناول علاقة الإنسان بنفسه في حالة العزلة وفي العمل وفي الاستكانة والتحقق، وكذلك يتطرق الأعمال لعلاقة لإنسان بالآخر، خاصة علاقة الأمومة والأبوة والبنوة، ونجد بالمعرض تمثال المرأة الحامل في أكثر من عمل فني، وهي أعمال بلون أبيض «الأبيض موحي بالتفاؤل والبراءة والمشاعر الإيجابية وصغر السن».

الإنسان وعلاقته بالاخر ضمن لوحات المعرض

وعمل آخر يظهر الأب بحجمه الكبير مقارنة بتمثال أبيض يأتي كصورة مصغرة من تمثال الأب، برأس ملتفت إلى الأب: «في إشارة إلى يمثله الأب كقدرة ومرجعية».

وأكثر من عمل يتناول علاقات الرجل والمرأة في حالات مختلفة منها المساندة والدعم، تظهر في عمل فني لعناق رجل وامرأة ملتحمين، وعمل آخر قعتين ملتحمتين، كلاهما بلون أبيض، يبدو فيها الرجل ملتصقا بظهر المرأة، في إشارة للدعم وحتى الرأس تتماس مع الرأس في إشارة لالتقاء الأفكار.

وفي المقابل نجد عمل آخر لرجل وامرأة يعبر عن علاقة الانفصال الروحي والفكري، تبدو رأسيهما متباعدتين، في حين يلتحم الجسدان "بحيث يستند ظهر منها على ظهر الآخر، وكأنهما ضرورة ووضع مستمر لا مفر منه.

تحمل القطع الفنية أسماء لها دلالات توحي بفكرة العمل منها «الأم المصرية»، وهو تمثال من قطعتين الأكبر تأتي باللون الأسود، لامرأة تضع يداها في حنان على رأس طفل للرعاية.

تمثال «الميلاد والرحيل» وهو من قطعتين، تمثال من اللون الأبيض الغض يعبر عن الميلاد، والأسود الداكن ليعبر عن الرحيل وكذلك عمل بعنوان «قعدة نميمة» لعمل من قطعتين، أحدهما في حالة إنصات والآخر في حالة كلام لا ينقطع