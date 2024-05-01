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قطاع الفنون التشكيلية ينظم 3 معارض ابتداء من اليوم وحتى 11 مايو الجاري

كتب:

إلهام الكردوسي
07:10 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
معرض الفنون التشكيلية

معرض الفنون التشكيلية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ابتداء من مايو الجاري، وذلك في المواقع التابعة له.

معرض «مشهد من الداخل» 

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة سماح الشامي تحت عنوان «مشهد من الداخل» في تمام الساعة الـ 6 مساء الخميس 9 مايو الجاري، بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بالهرم، ويستمر المعرض حتى يوم 18 مايو 2024.

فيما يفتتح القطاع معرض الفنانة نادية قنديل تحت عنوان «بنت مصرية»، في تمام الساعة الـ 7 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو الجاري، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 11 مايو 2024.

معرض عقد من السفر:

كما يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان ياسر علاء مبارك تحت عنوان «عقد من السفر» وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 11 مايو 2024.

ويفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى التاسعة مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين، وذلك بمقره في 6 ش أحمد شوقي خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان، كورنيش النيل بالجيزة.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي