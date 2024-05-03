سعر فستان ابنة مصطفى كامل في عقد قرانها.. إطلالة بسيطة وبأكمام طويلة

احتفل النجم مصطفى كامل بحفل زفاف نجلته، بحضور نخبة من المطربين، لتلفت ابنته «فرح» الأنظار إليه بإطلالتها البسيطة، بفستان أبيض من الجوبير مٌزود بأكمام طويلة، ومٌطرز بنقوش بسيطة موجودة على الفستان بأكمله، من الجزء العلوي إلى آخره، الأمر الذي أثار إعجاب الجميع ليكثر التساؤل حول سعره.

كم بلغ سعر فستان ابنة مصطفى كامل

فستان مٌزين بمجموعة من النقوشات البسيطة أكسبته طابعًا جماليًا بسيطًا، فكانت إطلالتها مٌميزة، الأمر الذي دفع الجميع إلى السؤال عن سعره، ليقدم موقع «ahlabuy» سعره بالدولار الأمريكي وعند تحويله بالمصري تبين أنه يقدر بنحو 148 ألف جنيه مصري.

عدد كبير من نجوم الفن حضروا حفل الزفاف جاء على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب بعض نجوم الفن حمادة هلال، وعلى غرار ذلك نستعرض بعض المعلومات عنها لابنة مصطفى كامل، بحسب صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ويمكن تناولها فيما يلي:

فرح مصطفى كامل.

تدرس في كلية الإعلام.

خطبت في 1 أكتوبر 2021 أي قبل 3 أعوام من الآن.

تزوجت من يوسف عبد الحكيم قبطانًا في البحرية.

لم تكن الخطوبة تحتوي على عدد كبير من الحضور بل اقتصرت على أصدقاء وأقارب العروسين فقط.

وحضر عدد كبير من النجوم عقد القران منهم، مصطفى قمر وإيهاب توفيق، بينما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال، وأيمن عزب، وحلمي عبد الباقي، أحمد العيسوي، إيناس عز الدين، وغيرهم.