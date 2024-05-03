باحث مصري يطور علاجا لمرض نزيف المخ «فيديو»

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، حكاية باحث مصري يدعى الدكتور شريف حنفي، تمكن من تطوير علاج لمرض نزيف المخ ببحث أجراه في 21 مستشفى بأمريكا وكندا، وحصل على جائزة أفضل صيدلي بكندا.

وكشف الدكتور شريف حنفي، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة ألبرتا بكندا، عن حيثيات فوزة بالجائزة، قائلًا: «هذه الجائزة تمنح كل عام لأفضل صيدلي في كندا بيدخل فيها أكتر من 50 فرد، وهناك مؤسسات معينة تُقدم وترشح أسماء لهذه الجائزة، واتحاد صيادلة كندا به من نحو 80 إلى 100 ألف صيدلي».

وأضاف: «هناك 10 مقاطعات في كندا، وكل مقاطعة ترشح أسماء، وهذه الأسماء يكون بها تصفيات، وبعد ذلك يتم ترشيح فرد واحد فقط، وبعد الفوز، يجري إقامة احتفال، وسأعمل معهم خلال هذا العام، لرفع صورة الصيدلي على مستوى كندا، ونزود دور الصيدلي على مستوى كندا».

وتابع: «أهدي هذه الجائزة لعائلتي، وأهديها لكل المصريين، وكل الصيادلة الصغيرين، وأقول إن الأهم السعي، لأنه مفيش حاجة أسمها فشل، نحاول مرة تانية وثالثة».