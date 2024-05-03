هل رُزق بمولود بعد 25 عامًا؟.. سر رقصة الحاج «الطوخي» في قرية بقنا

من داخل قرية الحٌجيرات بمحافظة قنا، يظهر الصعيدي «الحاج طوخي» وهو يجوب شوارع قريته ممسكًا بعصاة في يده وورقة في يده الأخرى، والسعادة والبهجة تٌسيطران عليه في فيديو مٌتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن الجميع يعرف السبب وراء هذه الفرحة.

وكشف الحاج الطوخي، تفاصيل الفيديو الذي حاز على تفاعل آلاف من روادها خلال الساعات القليلة الماضية، وسط محاولات البعض بتفسير الأمر بأنه رُزِقَ بمولود بعد 25 عامًا من زواجه.

وأكد الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، أن الفيديو يعود إلى عام 2014، ولم يعرف سبب انتشاره فاجأة بعد كل تلك السنوات.

هل رزق بمولود بعد 25 عامًا

عبر بث مباشر على صفحة «الوطن» نفى الرجل الذي يقطن قرية الحجيرات بمحافظة قنا، أن تكون رقصته بسبب مولود جديد، مؤكدًا أن لديه 6 أبناء بينما كانت سبب فرحته هو زواج نجل شقيقه الذي كان أول حفيد يتزوج في العائلة وكان يحمل قسيمة الزواج.

ما سر الفرحة؟

وأكد الحاج الطوخي، أن فرحته كانت بسبب زواج ابن أخاه، وما يحمله في يده هي قسيمة الزواج، وليست شهادة ميلاد طفل جديد كما تم تداوله، وكانت رقصته تعبيرًا عن الفرحة والسعادة بمناسبة زواج أحد أفراد العائلة.