جهزي كيكة البراوني لأطفالك في دقائق زي المحلات.. خطوات بسيطة

تبدأ الأمهات يوميا رحلة البحث عن وصفات سهلة وسريعة، لتقديمها لأطفالها، والتفنن في وصفات الحلويات ومن ضمنها وصفة البراوني لأنها تُشبه الكيك لكن قوامها سلس عنها، لذا تحرص الكثير من السيدات على إعدادها، ونقدم لك طريقتها على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها على «قد الإيد»، المذاع على قناة «CBC سفرة».

مكونات عمل كيكة البراوني

المقادير:-

200 جرام زبدة سائلة «مقدار كوب»

200 جرام سكر

200 جرام دقيق «مقدار كوب ونصف»

200 جرام كاكاو محلى

3 بيضات

فانيليا

رشة ملح

قهوة سريعة الذوبان، بكمية حسب الرغبة

خطوات العمل

- الخطوة الأولى: قومي بوضع المقادير المحددة، وضيفي الزبدة السائلة للسكر واضربيهم بمضرب اليد، وبعدها البيض لربط الزيوت.

- الخطوة الثانية: أضيفي القهوة سريعة الذوبان للعجين، ووضع كمية بسيطة من الملح والفانيليا، والكاكاو المحلى، واضربي الخليط، وضيفي الدقيق.

- الخطوة الثالثة: بعد الانتهاء من خلط المكونات، ضعي العجين في صنية بها ورقة زبدة، واتركيها في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة فقط ولا تزيد عن ذلك حتى لا تتحول إلى كيك، ثم تقسيمها لقطع صغيرة ووضعها في طبق تقديم.

كما يمكنك يعتبر قوام كيك البراونيز يكون من الداخل لين، بينما إذا زادت مدة وجود العجين في الفرن يزداد سمكه ويأخذ شكل «الكيك».