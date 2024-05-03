خريطة افتتاحات المساجد في 8 محافظات اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف، 19 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 15 مسجدا جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و4 صيانة وتطوير، في 8 محافظات هي «الشرقية، وشمال سيناء، وأسيوط، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والبحيرة».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان، وفي محافظة شمال سيناء يجري افتتاح المسجد الكبير بمدينة الشيخ زويد، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الرحمن البحري بقرية أمشول بمركز ديروط، ومسجد سعد بن أبي وقاص بقرية بني رافع بمركز منفلوط، ومسجد الرحمن بقرية الهدايا بمركز أسيوط، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد البدوي بقرية الإعلام بمركز الفيوم، ومسجد الريان الشرقي بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق، ومسجد الرحمن بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق.

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد علي بن أبي طالب بقرية منشية الدهب بمركز المنيا، ومسجد عمر بن عبد العزيز بعزبة جابر بمركز مغاغة، ومسجد الحاج قطب بنجع قطب بقرية شلقام بمركز بني مزار، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية نجوع مازن شرق بمركز دار السلام، ومسجد التقوى بنجع بريدي بقرية الدويرات بمركز المنشأة، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الأماني بقرية 1 بمركز سمسطا، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام بمركز إيتاي البارود.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة قنا يجري افتتاح المسجد الجديد بالشلايلة بقرية غرب بهجورة بمركز نجع حمادي، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد بلال بن رباح بقرية الدلجاوي بمركز ديروط، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد السلام بقرية إفوة بمركز الواسطي، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد النور بقرية كنيسة أورين بمركز شبرا خيت.

افتتاح 942 مسجدًا في 16 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 942 مساجد منها 734 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و208 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 3 مايو 2024، 11 ألفًا و964 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و269 مليون جنيه.