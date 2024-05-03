استقرار سعر الذهب الآن في الأسواق ومحال الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 3-5-2024، إذ سجل سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3065 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

وتنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار جميع الأعيرة خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3526 جنيها للشراء، 3503 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3085 جنيها للشراء، و3065 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2644 جنيها للشراء، و2627 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2057 جنيها للشراء، و2043 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، نحو 1763 جنيها للشراء، و1752 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب مستوى 24 ألفا و680 جنيها.