أعلنت مؤسسة جولد بيليون العالمية عن تحديث جديد في أسعار الذهب خلال ختام التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب نحو 3065 جنيهًا للبيع و3085 جنيهًا للشراء، وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في الأسعار بعد موجة الهبوط التي لحقت بأسعار الذهب عالميًا خلال الأسابيع الماضية.

ترصد «الوطن» أسعار الذهب عيار 21، وأسعار جميع الأعيرة خلال بداية التعاملات المسائية التي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3526 جنيها للشراء، و3503 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3065 جنيها للشراء، و3085 جنيها للبيع، مقارنة مع أسعار التعاملات الصباحية 3090 جنيها للبيع، و3070 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2645 جنيها للشراء، و2628 جنيها للبيع، مقارنة مع 2650 جنيها للبيع، و2620 جنيها للشراء أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2058 جنيها للشراء، و2042 جنيها للبيع، مقارنة بـ2070 جنيها للبيع، و2050 جنيها للشراء أسعار الفترة الصباحية.

سعر الذهب عيار 12

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس، نحو 1765 جنيها للشراء، و1752 جنيها للبيع، مقارنة مع 1765 جنيها للبيع، و1775 جنيها للشراء، أسعار التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجّل سعر الجنيه الذهب حالة من التراجع عند مستوى 24 ألفا و680 جنيها.