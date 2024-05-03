12 إجراء حكومي في شم النسيم.. فرق طوارئ وتشديدات لمنع استغلال المواطنين

بدأت الجهات الحكومية استعدادها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع واتخاذ ما يلزم من إجراءات، خاصة أيام العطلة الرسمية التي تسمتر حتى الاثنين المقبل، وأعلنت وزارة التنمية المحلية في تقرير، عن التنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم.

إجراءات الحكومة في شم النسيم

- مواجهة أي إشغالات أو مخالفات في الشوارع والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية.

- متابعة المواقف والساحات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب في خطوط سيارات الأجرة، لمنع استغلال المواطنين.

- تلقي أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن 15330أو رقم الواتساب 01200353111.

- تجهيز فرق طوارئ للتعامل مع الأعطال في المرافق والخدمات.

رفع كفاءة الحدائق

- رفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزوار.

- تلقي غرف عمليات المحافظات شكاوى للمواطنين والتفاعل السريع معها، ومتابعة توفير الخدمات والسلع.

- العمل على فتح الشواطئ العامة، لاستقبال المواطنين تحديدا المحافظات الساحلية.

- متابعة توفير السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق، خاصة المنافذ والمعارض بأسعار مخفضة.

- تكثيف الحملات الرقابية بالمحافظات من خلال الأحياء والصحة والطب البيطري والتموين، والتأكد من جودة المنتجات والأسعار للحفاظ على سلامة المواطنين.

إلغاء إجازات القيادات المحلية

- إلغاء الاجازات للقيادات المحلية فى كافة المرافق الخدمية بالمحافظات.

- مواجهة محاولات التعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية ومنع البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- التشديد على أعمال النظافة في القرى والمراكز والأحياء والمدن، للحفاظ على المظهرالحضاري.