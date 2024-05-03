البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة 2024 (بث مباشر)

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة من الأقباط.

الجمعة العظيمة 2024

وتختتم الكنيسة، اليوم، أسبوع الآلام 2024 آخر أيام الصوم الكبير 2024، والذي بدأ منذ 11 مارس الماضي ويستمر حتى الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو، حيث تقيم الطوائف المسيحية القداسات بتلك المناسبة مساء يوم السبت 4 مايو، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين في الدولة والأقباط.

وأوضحت الكنيسة بخصوص ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة 2024 يوم 3 مايو في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الآتي:

- تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ومطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

- توجد دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة وأخرى لحضور قداس عيد القيامة.

- لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية.

- غير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

- خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

- نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية ولو خفيفة الامتناع عن المجيئ إلى الكاتدرائية حرصًا على سلامة باقي المصلين.

- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.