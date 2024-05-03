«الغرف السياحية»: انعقاد منتدى «الأفريقية مصر» في شرم الشيخ 19 مايو

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه ورد إلى الغرفة ما يفيد أنّ منتدى السياحة الإفريقية مصر «africa tourism forum Egypt» سينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري، لافتًا إلى أنّه على الفنادق الراغبة في المشاركة بالمنتدى، التسجيل عبر البريد الإلكتروني الذي حددته الغرفة لكل فنادق الجمهورية.

إبراز المقاصد والوجهات السياحية

وكشف مصدر بهيئة تنشيط السياحة في تصريح لـ«الوطن»، أنّ تنظيم مصر للمنتدى يهدف إلى إبراز المقاصد والوجهات السياحية بها والمناطق الجاذبة للسياح الأفارقة.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أن الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بصدد المشاركة في ورشة عمل بمدينة إسطنبول التركية يوم 15 مايو الجاري، بالتعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية «TURSAB»، موضحة أنّ الورشة ستُعقد في المقر الرئيسي لاتحاد شركات السياحة التركية تحت عنوان: «promotion event &B2B Meeting Egyptian Destination».

آخر موعد للمشاركة في الورشة

وأضافت الغرفة خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل فنادق مصر، أنه في حال رغبة أيا من الفنادق، المشاركة في تلك الورشة فعليها إرسال موافقتها على البريد الإلكتروني للغرفة في موعد غايته، الثلاثاء المقبل 7 مايو، لافتة إلى أنه حال موافقة الفندق على المشاركة بالمعرض، فإنها ستتحمل تكاليف السفر والإقامة.