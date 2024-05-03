 خالد عيش ينعى رئيس لجنة الطاقة بـ«الشيوخ»: فقدنا أحد رموز العمل الوطني

نعى النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، النائب الراحل المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

أحد رموز العمل الوطني

وقال النائب خالد عيش: «فقدنا رمزا من رموز العمل الوطني المخلصين الجادين في خدمة الوطن بكل ما يمتلك من قدرات، فلم يدخر مجهودا طوال الفترة الماضية حتى ننجز المهام الموكلة إلى اللجنة التي أتشرف بعضويتها، وقد رأيت منه عن قرب حرصة على إنجاز الملفات والاستماع لكل وجهات النظر، وكان عمال مصر يتمتعون بمكانة خاصة لديه في ضوء ما بذلوه لبناء الجمهورية الجديدة».

رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب الراحل

وفي سياق متصل، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى مجلس الشيوخ، النائب خالد عيش، مؤكدا أنه كان مشهودا له بالكفاءة، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره، سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسا لها، أو خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».