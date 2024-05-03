ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 160 ألف طن بصوامع الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن قيام المديرية بتوفير عدد 37 شونة وصومعة ومواقع تخزينية على مستوى المراكز المختلفة بالمحافظة، لاستقبال وتوريد محصول القمح الاستراتيجي.

توريد القمح في الدقهلية

وأشار إلى ارتفاع حصيلة توريد القمح في الدقهلية لأكثر من 160 ألف طن في المواقع التخزينية، إذ جاء التخزين بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاستلام القمح المحلي موسم 2024.

ارتفاع حصيلة توريد القمح

وجاءت حصيلة توريد القمح في الصوامع ومواقع التخزين بالدقهلية كالآتي:

- 155313 طنا و439 كيلوجراما في المواقع التخزينية بالمحافظة

- توريد 5487 طنا و796 كيلوجراما خارج المحافظة من أقماح المحافظة

- 611 طنا و469 كيلوجراما من الأقماح المحلية لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية هو 161412 طنا و704 كيلوجراما من القمح

متابعة أعمال توريد القمح

كما أكد استمرار متابعة غرفة عمليات مديرية التموين الخاصة بموسم حصاد القمح، والعمل على تذليل أي معوقات لهذا الموسم، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية.