الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

كثفت الهيئة القومية للأنفاق، الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة مترو جامعة الدول العربية بالخط الثالث للمترو أمام الركاب، إذ يجري حاليًا تشغيل المحطة تجريبيًا دون ركاب يوميًا للوقوف على كفاءة جميع الأنظمة والاتصالات وتفاعلها مع بعضها البعض، حيث نُفذت المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تفاصيل المحطة من الداخل

انتهت الهيئة من أعمال التشطيبات النهائية بالمحطة، وزودتها بكل الإمكانيات التي تخدم الركاب، سواء مصاعد وسلالام كهربائية أو ماكينات لشراء التذاكر إلكترونياً، أو حتى من خلال توفير أكبر عدد من ماكينات مرور التذاكر منعاً للازدحام.

المرحلة الثالثة للخط الثالث

على صعيد آخر، تعمل حالياً محافظة الجيزة، على تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة، إذ تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، محيط المحطة الكائنة بمنطقة المهندسين والتابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وتابع أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتوائم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة، وعاين نسب تنفيذ أعمال التنسيق الشامل للطريق التي تضم إنشاء أرصفة للمشاه ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

زتفقد المحافظ حالة النظافة بعدد من الطرق والمحاور المرورية بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية، ورافقه خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.