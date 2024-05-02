مترو الأنفاق ينتهي من تركيب 4 ماكينات TVM لصرف التذاكر في محطة جامعة الدول

انتهت الهيئة القومية للأنفاق، من تركيب 4 ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيا، بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، ونحو 24 ماكينة مرور تذاكر بمحطة جامعة الدول، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يجرى تشغيله تجريبيا بدون ركاب حاليا.

محطات المترو الجديدة

يبلغ طول الجزء الثالث 7.1 كيلومتر، ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادي النيل، وجامعة الدول العربية، وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، وهما محطتان علويتان.

ووضهت الهيئة «بانرات» بالمحطة ضمن التجهيزات النهائية للافتتاح، بداية من محطة عدلي منصور إلى محطة روض الفرج، ومن محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة، وكذلك مسار خطوط المترو كاملة للخطين الأول والثاني والثالث.

مصاعد كهربائية لكبار السن وأصحاب الهمم

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من تركيب مصاعد كهربائية مخصصة لكبار السن وأصحاب الهمم، بجانب تركيب كل عناصر التأمين على بوابات الدخول والخروج للمحطة، وعدد من شبابيك لبيع التذاكر.