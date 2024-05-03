المطرب الهندي بهاتاشاريا: أبنائي عندما عرفوا بشهرتي في مصر هتفوا باسم محمد صلاح

منذ ظهور الموسيقار الهندي الشهير، أبهيجيت باتاشاريا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، اكتسب شعبية كبيرة بين جموع الشعب المصري، بسبب ملامحه التي تشابهت مع ملامح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى حد كبير.

الموسيقار الذي ظهر في برنامج «Indian idol» الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، بين لحظة والأخرى أصبح من مشاهير «فيسبوك»، بعدما ضجت صوره المواقع المختلفة، وذاع صيته بمصر.

أبناء مطرب هندي يهتفون باسم محمد صلاح

وفي أول تعليق له عن مصر قال الموسيقار الهندي، أبهيجيت باتاشاريا، لـ«شبكة سكاي نيوز»: «مصر ليست فقط حضارة تتحاكى عنها الأجيال، بل رموز حفروا أسمائهم في العديد من المجالات بكل زمان ومكان، خاصة المحترفين من لاعبي الكرة، وعلى رأسهم اللاعب المحترف محمد صلاح، الذي حفر اسمه في كافة أنحاء العالم».

وقال «باتاشاريا»، خلال حديثه عن شهرته في مصر: «أبنائي وأصدقاؤهم عندما علموا عن شهرتي في مصر، ظلوا يهتفون باسم، مو صلاح مو صلاح، لحبهم لرياضة كورة القدم».

وتحدث المطرب الهندي عن أحلامه لرؤية «أبومكة»، ورغبته في الغناء بمصر، قائلًا: «حلمي أغني معاه على المسرح، واشوفه».

كما تطرق أبهيجيت باتاشاريا، عن أحلامه في مصر، قائلًا: «سمعت إنهم حبوني، وأنا عمري فوق الـ60 وبفكر اعملهم اللي عاوزينه، فلو الشعب وافق هغنيله بالعربي، هناك موهوبين من المصريين عاوز أشاركهم مش المشاهير».

الجدير بالذكر أنّ الموسيقار الهندي حصل على جائزة فيلم فير وجائزة الشاشة لأفضل مغني عن أغنيته «Main Koi Aisa Geet Gaoon» في فيلم Yes Boss، كما فاز أيضًا بجائزة «MTV ASIA» لعام 2004، ومن أشهر أعماله: Dilwale Dulhania Le Jayenge من فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge.