مدحت شلبي: «أي حد يتكلم على مو صلاح اللاعب يبقى بيهرج أو منفسن»

قال الكابتن مدحت شلبي والمعلق الرياضي، تعليقًا على هجوم كابتن أحمد حسام على النجم محمد صلاح: «صلاح لا جه زيه ولا أتصور هيجي زيه.. وهو من كوكب آخر خرج من مصر وتألق في سماء العالم.. أنا كنت بعلق في إسبانيا على ريال مدريد مع برشلونه قدام الكشك بجيب شوكولاته، لقيت المجلات الإسبانية يتصدر صفحاتنا ابن مصر صلاح وهذا شرف عظيم».

«شلبي»: صلاح يحقق ما يحققه أي سفير مصري في العالم

وأضاف «شلبي»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «قولت قبل كده صلاح يحقق ما يحققه سفير مصري في العالم فمينفعش نقلل منه بأي شكل.. ده رجل هداف في ليفر- بول وهداف في أوروبا».

محمد صلاح ميتحطش جنبه أي حد

وتابع المعلق الرياضي الشهير: «بشكل عام، أي حد يطلع يتكلم على مو صلاح اللاعب يبقى بيهرج أو منفسن، ومحمد صلاح ميتحطش جنبه أي حد في الميزان إطلاقًا».