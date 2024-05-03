حيوان يعالج جروحه بـ«نبات طبي» مسكن للألم.. كم استغرق شفاؤه؟

نتيجة لطبيعة الحياة البرية التي تعيشها الحيوانات، فهي قد تلجأ إلى علاج جروحها بطرق بدائية وفعالة، وهو ما كشف عنه باحثون في مجلة التقارير العلمية؛ إذ أوضحوا أن حيوان الأورانغاتون أو «إنسان الغاب البري» شوهد وهو يفرك نبات طبي في جرحه لعلاجه.

حيوان يعالج جروحه بـ«نبات طبي»

وبحسب ما ورد في موقع «سكاي نيوز» العربية، نقلًا عن موقع «أكسيوس» الأمريكي، فقد شوهد حيوان الأورانغاتون أو «إنسان الغاب البري» وهو يفرك جروحه بـ نبات طبي لعلاجها، وهو ما أوضحه العلماء والباحثون قائلين إنه يمكن أن يشير إلى أصول معالجة الجروح عند البشر.

وأوضح الباحثون في مجلة التقارير العلمية، أنهم خلال الحالة الأولى الموثقة لهذه العملية لاحظوا أن حيوان الأورانغاتون أو «إنسان الغاب البري» يعالج جرحًا مفتوحًا في الوجه باستخدام عصارة وأوراق ممضوغة من نبات معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الألم، وهي العملية التي استغرقت 30 دقيقة، لافتين إلى أن الجرح أُغلِق تمامًا في غضون 5 أيام، وتم الشفاء الكامل من الجرح خلال شهر.

ووفقًا لتوضيح العلماء، فإن النبات الذي استخدمه حيوان الأورانغاتون لعلاج الجرح هو نبات طبي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا، لافتين إلى أن ساكني سومطرة بالمحيط الهندي وأماكن أخرى يستخدمون هذا النبات لعلاج جروحهم.

سلوكيات الحيوانات في علاج جروحها

ومن جانبه، علَّق الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ الطب البيطري، خلال حديثه لـ«الوطن»، على اعتماد حيوان الأورانغاتون أو «إنسان الغاب البري» على استخدام نبات طبي في علاج جروحه، موضحًا أن مثل هذه السلوكيات هي أمر طبيعي ووراد لدى بعض الحيوانات.

وأضاف «أشرف»، أنه من أمثلة الحيوانات التي تعتمد على طريقة العلاج الذاتي هي القطط؛ فمثلًا عند ابتلاعها شعر تقوم بأكل نباتات معينة «دلعة» المذاق حتى تتقيأ وتُخرج كل ما في معدتها: «كمان الكلاب لما ببتجرح تقوم بلعق الجرح، ويُقال إن لعاب الكلاب يعمل على تعقيم الجرح».