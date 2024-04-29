معلومات عن شجرة نادرة بحديقة حيوان الجيزة.. دراسة تكشف فوائدها المذهلة

شجرة نادرة موجودة في حديقة الحيوان بالجيزة ومتحف محمد علي بالمنيل، تعرف باسم كولفيلا راسيموزا، أشار الباحث المصري محمد سيد عبدالحفيظ في الجامعة المصرية الروسية من خلال رسالته البحثية للدكتوراه، إلى فعاليتها في علاج الأمراض الزمنة مثل أمراض القلب والكبد والكلى وتقليل مضادات الأكسدة التي تؤدي إلى السرطان.

شجرة نادرة تعالج الأمراض المزمنة

الباحث المصري كشف في تصريحات تليفزيونية، أنّ أوراق هذه الشجرة لها قيمة غذائية عالية، أما وظائفها الحيوية عند اختبارها على الحيوانات، وجد أنّها تعمل على تقليل نسبة السكر في الدم، إضافة إلى تحسين وظائف الكبد والكلى وتقليل الالتهابات، واقتربت النتائج بشكل كبير من علاجات السكر المعتمدة.

الدكتور سيد قطب المتخصص في كيمياء النبات، علق في حديثه لـ«الوطن» على موضوع الدراسة الخاصة بالباحث المصري، مشيرًا إلى أنّ هذه الدراسة لا زالت دراسة بحثية ولم تدخل حيز التجارب السريرية بحسب وصف الباحث، واقتصرت النتائج على بعض فئران التجارب.

وأكد المتخصص في كيمياء النبات أنّ المادة الفعالة التي كشف وجودها الباحث داخل الشجرة تسمى «الفينولات»، وهي المادة التي قد تساعد في تخفيض معدلات السكر في الدم وتحسن من وظائف الكبد، وفق ما ذكر الباحث: «هذه التأثيرات العلاجية ينقصها فقط أنّ يكون بها خطوة إيجابية مع شركات الأدوية ويكون لها فريق بحثي كامل ومعهم أطباء غدد صماء وأطباء الجهاز الهضمي والكبد، ويجربون العشبة على البشر، ثم تصدر توصيات بإمكانية استخدامها كعلاج».

معلومات عن شجرة كولفيلا راسيموزا

وشجرة كولفيلا راسيموزا بحسب «قطب» هي إحدى نباتات الزينة يُجرى زراعتها لأغراض الزينة منشأها الأساسي في مدغشقر بجنوب شرق إفريقيا، وعند إثبات فعالياتها العلاجية على البشر قد يكون هناك توصيات في المستقبل بزراعتها لأغراض تجارية.

وبحسب موقع «plantpono» نستعرض أبرز المعلومات عن شجرة كولفيلا راسيموزا على النحو الآتي:

- شجرة مزهرة متوسطة الحجم، دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق.

- الشجرة موطنها الأصلي مدغشقر، وهي جنس أحادي النمط من فصيلة البقوليات، نوعه الوحيد هو Colvillea Racemosa، وجرى تسمية الفصيلة على اسم السير تشارلز كولفيل، الحاكم السابق لموريشيوس.

- أوراقها ريشية الشكل وعناقيد كبيرة من الزهور ذات اللون البرتقالي والأحمر الزاهي.

- Colvillea Racemosa هي شجرة زينة سهلة النمو للمناخات الاستوائية، وتنمو بشكل أساسي في غابات الأراضي المنخفضة ومناطق السافانا.

- تحتاج الشجرة إلى صيف حار لتزدهر جيدًا، ويجب خدش البذور أو غمرها لفترة وجيزة في الماء المغلي لكسر حالة السكون، ثم نقعها في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم.