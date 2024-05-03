هل ينشر «فيسبوك» صورك وفيديوهاتك دون علمك؟.. خبير أمن معلومات يكشف الحقيقة

انتشر العديد من الأقاويل، خلال الساعات الماضية، حول إمكانية نشر «فيسبوك» للصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدمين دون علمهم، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الأمر من عدمه.

وأثار الموضوع جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ادعى بعض المستخدمين بأنّ فيسبوك ينشر صورهم الخاصة على التطبيق دون علمهم.

ما حقيقة نشر «فيسبوك» صور وفيديوهات المستخدمين؟

تداول الكثيرون منشورات بشأن قيام التطبيق، بنشر صور وفيديوهات بشكل تلقائي دون الرجوع إلى المستخدم، وذلك عبر دخوله إلى ألبوم الصور واختيار الصور والفيديوهات بشكل تلقائي.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ الأمر ليس له أي أساس من الصحة، وأن ما يتم تداوله ليس منطقيًا بالمرة، فما يحدث ما هو إلا جهل الأشخاص بالناحية التقنية والتكنولوجية.

ويرى وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات في حديثه لـ«الوطن»، أنّ «فيسبوك» يملك إذن الدخول إلى الصور والفيديوهات الخاصة بك، لكن إمكانية نشرها على العام أمر غير وارد إطلاقًا.

فيسبوك ونشر الصور والفيديوهات

يذكر أن موقع «فيسبوك» شهد عددًا من المشكلات التقنية التي سرعان ما تمّ حلها، ومؤخرًا أبلغ ملايين الأشخاص عن صعوبة في استخدام في استخدام التطبيق، وفقًا لموقع «downdetector»، المتخصص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية حول العالم.