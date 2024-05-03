منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد: الانخفاض وصل لـ40% خلال 10 أيام

كشف وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد، عن تفاصيل حملة المقاطعة التي بدأت من محافظة بورسعيد، وامتدت إلى 25 محافظة في مصر.

وسام الصفتي: بداية المقاطعة كانت قبل شهر رمضان

وقال «الصفتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية دينا عصمت، إن البداية كانت قبل شهر رمضان، حينما لاحظوا ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأسماك داخل بورسعيد، رغم كونها محافظة ساحلية، تتميز بوفرة الأسماك بها، وتعد الوجبة الرئيسية في منازل أهاليها.

وأوضح: «عندما تحدثنا مع بائعي التجزئة، قالولنا احنا بنشتري غالي وبنبيع غالي واتكلمت مع التجار، ذهبنا للتجار قالولنا مش هنقدر نعمل حاجة، وهو عرض وطلب، واللي حابب يشتري بهذه الأسعار يشتري، واللي مش حابب براحته».

وشدد على أنه «كان لا بد أننا نقف وقفة؛ لأن الأمر تجاوز مراحل الغلاء جدا، وكان لازم الشعب المصري يكون له إرادة ويتكاتف على قلب رجل واحد، بدأنا التنسيق من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وقولنا هنعمل مقاطعة شراء الأسماك في محافظة بورسعيد لمدة أسبوع على أن يتم تراجع الأسعار، المفاجأة أنه تاني يوم على الفور انضمت لنا في حملة المقاطعة الإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس، وأصبحنا 5 محافظات، وفي خلال 4 أيام وصلنا لـ25 محافظة قاطعت شراء الأسماك، ووصلنا لـ40% انخفاض في الأسعار خلال 10 أيام».