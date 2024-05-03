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أسعار الأسماك الیوم الجمعة 3-5-2023 في سوق العبور

كتب:

محمد متولي
01:17 م | الجمعة 03 مايو 2024
سوق السمك

سوق السمك

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 3-5-2024، انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر كيلو البلطي نحو 53 جنيهًا للمستهلك، بتراجع نحو 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 53 و59 جنيهًا للكيلو.

- السمك البلطي الوسط يتراوح ما بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- السمك الفيليه البلطي المجمد تراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- بلغ سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 100 إلى 140 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 140 إلى 410 جنيهات.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 410 جنيهات.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 85 و145 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 75 إلى 115 جنيهات.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 110 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 440 و520 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 175 إلى 425 جنيهات للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

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