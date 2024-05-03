أسعار الأسماك الیوم الجمعة 3-5-2023 في سوق العبور
كتب:
محمد متولي
01:17 م | الجمعة 03 مايو 2024
سوق السمك
شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 3-5-2024، انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر كيلو البلطي نحو 53 جنيهًا للمستهلك، بتراجع نحو 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.
سعر السمك البلطي اليوم
- يتراوح سعر السمك البلطي بين 53 و59 جنيهًا للكيلو.
- السمك البلطي الوسط يتراوح ما بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- السمك الفيليه البلطي المجمد تراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك البوري اليوم
- بلغ سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 100 إلى 140 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو بوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا.
أسعار الأسماك اليوم
- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 140 إلى 410 جنيهات.
- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 410 جنيهات.
- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 85 و145 جنيهًا.
- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 75 إلى 115 جنيهات.
- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيهًا.
- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.
- بلغ سعر سمك الوقار من 110 إلى 160 جنيهًا.
أسعار الجمبري اليوم
- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 440 و520 جنيهًا للكيلو.
- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 175 إلى 425 جنيهات للكيلو.
- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.
- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.