فريدة سيف النصر تغالب دموعها على الهواء بسبب أغنية لـ«وردة» (فيديو)

دخلت الفنانة فريدة سيف النصر في حالة تأثر شديدة وكادت أن تبكي على الهواء خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية والفنانة إنجي عبر راديو نجوم إف إم، وذلك بعدما قامت بغناء أغنية «حنين» للمطربة وردة على الهواء، لافتة إلى أنها الأغنية المقربة لوالدتها.

أسباب تأثر وبكاء فريدة سيف النصر على الهواء

وأوضحت الفنانة فريدة سيف النصر قائلة: «هعيط .. بهديها لماما ولازم تشجعوني لأني مزكومة وتعبانة، وقولولي صوتي حلو علشان مزعلش».

علاقة صداقة بين فريدة سيف النصر وسمير غانم

وكشفت فريدة سيف النصر خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل حول أدوارها الفنية، وعلاقتها بزملائها فى الوسط الفني من بينهم الفنان الراحل سمير غانم، لافتة إلى أنه كان يطلق عليها فريدة سيف الرقص من شدة حبها للرقص، قائلة: «أنا كنت بحب الرقص والغنا جدا وسمير غانم كان مسميني فريدة سيف الرقص.. وكنا شلة قريبين وبنحب بعض».