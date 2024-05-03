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4 ملصقات جديدة في منصة «إنستجرام».. تعرف عليها

كتب:

حسن عثمان
06:23 م | الجمعة 03 مايو 2024
إنستجرام

إنستجرام

أطلقت منصة «إنستجرام»، اليوم، 4 ملصقات جديدة في القصص، لمساعدتك على إظهار إبداعك، واكتشاف طرق ممتعة للتواصل مع أصدقائك.

إظهار الطرق الجديدة والممتعة للتواصل مع الأصدقاء

وأوضحت المنصة، في بيان لها، أنه من أجل المساعدة في إظهار الطرق الجديدة والممتعة للتواصل مع الأصدقاء والمعجبين، جرى التعاون مع النجمة الشهيرة دوا ليبا في طرح ألبومها الجديد Radical Optimism، لإطلاق ملصق الموسيقى الجديد في «إنستجرام» تحت عنوان Add Yours Music (AYM)، الذي يحول قصتك إلى قالب موسيقي، حتى تتمكن من مشاركة أغانيك المفضلة بسهولة مع الأصدقاء (ويمكنهم مشاركة أغانيهم أيضا).

الملصقات الجديدة

وتشمل الملصقات الجديدة الأخرى ما يلي:

- الإطارات (Frames): حول أي صورة إلى بولارويد باستخدام ملصق الإطارات.. هز هاتفك للكشف عن المحتوى بالداخل.

- كشف (Reveal): باستخدام «كشف» يمكنك نشر قصة مخفية - الطريقة الوحيدة لمتابعيك لرؤية المحتوى هي إرسال رسالة مباشرة إليك.

القواطع (Cutouts): حول أي صورة أو مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا إلى ملصق مخصص باستخدام القواطع، لإبراز قصصك والـReels الخاصة بك. 

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