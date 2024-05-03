بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالفجالة

ترأس ظهر اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

رعاة الكاتدرائية

شارك في الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، فيما أكد صاحب الغبطة في كلمة العظة إننا مازلنا نواصل مرافقة يسوع في هذا الأسبوع المقدس.

وتأمل الأب البطريرك في كلمات يسوع السبع على الصليب، مركزًا على الكلمات الثلاث الأولى، التي قيلت قبل حلول الظلمة.

وجدير بالذكر أن الكنيسة تحيي اليوم، الجمعة الموافق 3 مايو، تذكار الجمعة العظيمة ذلك الذي شهد نهاية أسبوع الآلام إذ جرى فيه تسليم المسيح والقبض عليه، ومحاكمته أمام رؤساء اليهود، ومحاكمته أمام بيلاطس، وصلب موته ودفنه لذلك تستمر الصلاة خلال هذا اليوم لمدة تصل لـ 12 ساعة.