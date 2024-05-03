نوال عبد الشافي تطرح برومو أغنيتها الجديدة «ياخيبتو»

تستعد المطربة نوال عبد الشافي، لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان «يا خيبتو» التي صورتها على طريقة الفيديو الكليب، وتحمل عددًا من المفاجآت.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وطرحت برومو الأغنية على منصات السوشيال ميديا المختلفة، ونالت من خلالها إشادات كبيرة.

مشاركة المطربة نوال عبد الشافي بمسلسل فراولة

وطرحت مؤخرا في موسم رمضان المطربة نوال عبد الشافي، أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، وشاركها في الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هاني يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: بناخد الدنيا مقاولة بننجزها.. زبادي فراولة بلا مزاولة فرق السرعات إحنا عتاولة من تحت لتحت بدأنا وقفتولنا.. جرينا سَبَقنا ورستأنا لو تعرف تجرى بقا الحقنا خلصانه ب حصانه وبطاقة إيجابية وناس فرحانة لو دوسنا زرار انت هتنهار فالته منّا وهربانه روّق ع الناس رفرش إحساس الناس تعبانه ومش ناقصانا خلصانه ب حصانه وبطاقه إيجابية وناس فرحانة.

مشاركة نوال عبد الشافي بفيلم أحمد الفيشاوي

وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال عبد الشافي أغنية تتر لعمل درامي في رمضان، بعد نجاحها مؤخرًا في تقديم عدد من الأغاني وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوى، وأغنية مخصماك التي حققت نجاحا كبيرا.